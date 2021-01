Amtsenthebungsverfahren Trump ist am Ende und die Businesschefs gehen stiften – reichlich spät

Zumal es keinen Grund mehr gibt, auf Trumps Wohlwollen zu hoffen. Seine Präsidentschaft war unterm Strich alles andere als erfolgreich. In den USA haben heute weniger Menschen Arbeit, als zu Beginn seiner Amtszeit. So ein schlechtes Ergebnis erzielten nicht einmal die anderen von Wirtschaftskrisen geplagten One-Termer der jüngeren Vergangenheit, Jimmy Carter und George H. W. Bush. Die Aktienkurse haben sich zwar gut entwickelt, jedoch nicht so gut, wie unter Barack Obama oder Bill Clinton. Dafür steckt das Land in der Rezession und die Coronapandemie hat bis jetzt 380.000 Amerikaner das Leben gekostet. In den vier Jahren, die er an der Macht war, verlor seine Partei das Weiße Haus, das Repräsentantenhaus und den Senat. Eine Mehrheit der Amerikaner hatte er nie auf seiner Seite. Kurz: Donald Trump ist gescheitert. Und seine Verbündeten mit ihm.



