Amtsinhaber siegt: Keita gewinnt Präsidentenstichwahl in Mali

Die Sicherheitslage in dem Saharastaat hat sich seit dem Amtsantritt von Keita verschlechtert. Es gibt einen Aufstand der Tuareg-Volksgruppe und Angriffe radikaler Islamisten. Mehrere Staaten versuchen, Mali zu stabilisieren. So hilft die Bundeswehr mit bis zu 1100 Soldaten im Rahmen des UN-Einsatzes Minusma. Frankreich ist mit Tausenden Soldaten in seiner früheren Kolonie vertreten.