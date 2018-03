Anadolu: Mehrere Journalisten in der Türkei zu lebenslang verurteilt

IstanbulEin türkisches Gericht hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sechs Journalisten zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Begründet wurde das Urteil des Istanbuler Gerichts am Freitag mit ihrer angeblichen Beteiligung am gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016. Am selben Tag war bekanntgeworden, dass die Türkei den deutsch-türkischen „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel freilässt.