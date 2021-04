Analyse amerikanischer Ingenieure Grafiken zeigen: So dringend braucht die US-Infrastruktur Bidens Billionen-Programm

Es ist noch nicht lange her, dass der Begriff „Infrastructure Week“ in Washington zu einer Lachnummer geworden war. Regelmäßig hatte die Administration von Donald Trump einen großen Aufschlag zur Sanierung der amerikanischen Straßen, Häfen und Schienen angekündigt, doch ein konkreter Plan erblickte nie das Licht der Welt. Stattdessen lenkten die zahlreichen Skandale und Skandälchen des damaligen Präsidenten regelmäßig vom vermeintlichen Ziel ab – ein Muster, das sich ständig wiederholte. Derweil verkamen die Transportwege, Schulen und Stromnetze des Landes immer weiter.



Geht es nach Joe Biden, wird sich daran jedoch bald etwas ändern. Zuletzt legte der Demokrat ein massives Investitionsprogramm in die US-Infrastruktur vor, das dem Land einen dringend benötigten Modernisierungsschub geben soll. „Ist es groß? Ja. Ist es mutig? Ja. Und wir können es schaffen“, so der Präsident als er das Paket in einer Gewerkschaftshalle in der ehemaligen Kohlemetropole Pittsburgh vorstellte. Es handle sich um ein Generationenprojekt, so Biden, vergleichbar mit dem Bau der amerikanischen Highways oder dem „Space Race“ mit den Sowjets. Der Kostenpunkt: Mehr als zwei Billionen US-Dollar.