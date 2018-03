Analyse: Boris Johnson verpasst die Chance, sich als Premierminister zu empfehlen

Sie werfen der Premierministerin seit langem vor, zu wenig Optimismus zu verbreiten und überlegen schon, wer sie ersetzen könnte. Johnson stellte sich nun überraschend hinter May: Sie sei das richtige Gegenmittel gegen die im Land grassierende „Brexchosie“ (also die plötzliche Abneigung gegen den selbst gewählten Brexit), erklärte er – und schaffte es damit, sich selbst als augenscheinlich treuer Gefährte darzustellen, als jemand, der keineswegs so illoyal wäre, die eigene Premierministerin zu stürzen. Ein geschickter Schachzug, der Johnson in staatsmännischem Licht erscheinen lassen soll.