Analyse: Platzt der Atomdeal mit dem Iran, droht ein fataler Domino-Effekt

Und auch Verteidigungsminister James Mattis, der bisher zum Lager der außenpolitischen Realpolitiker gerechnet wurde, hat gerade den Druck auf Teheran erhöht: Iran mische sich in die Wahl im benachbarten Irak ein. Diese Vorwürfe an die Adresse des Kreml standen auch am Anfang der erst am Donnerstag weiter verschärften US-Sanktionen gegen Russland. Ein schlechtes Omen. Die Hände rücken näher an den Atomknopf.