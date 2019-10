Analyse: Studie: Euro-Zone ist in den vergangenen Jahren deutlich stabiler geworden

Als Achillesferse gilt der hohe Bestand an heimischen Staatsanleihen in den Bank-Bilanzen, vor allem in Italien und Spanien. „Problematisch ist diese Abhängigkeit, weil sie krisenverschärfend wirkt“, heißt es in der Studie. Verschlechtert sich die Bonität eines Staates, bekommen auch die Banken Probleme. Die Folge: Die Institute müssen mehr Geld zahlen, um liquide zu bleiben. „Dies führt letztlich zu einer Verteuerung von Krediten, was sich wiederum negativ auf Investitionen und damit Wachstum auswirkt.“ In dem Teufelskreis nehme der Staat dann weniger Steuern ein und laufe Gefahr, eine noch schlechtere Bonitätsnote zu bekommen.