Analyse: Warum die ETA ihr Ende tagelang inszeniert hat

Die spanische Regierung wird mit den noch gesuchten ETA-Terroristen keine Gnade walten lassen. Anders könnte es jedoch für die 385 ETA-Häftlinge aussehen, die derzeit in Gefängnissen in ganz Spanien verteilt sind. Internationale Vermittler wie der südafrikanische Anwalt und Friedensexperte Brian Currin forderten bei der Auflösungs-Zeremonie in Frankreich, die Inhaftierten sollten in Gefängnisse im Baskenland überstellt werden, damit sie näher bei ihren Angehörigen sind.