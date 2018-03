Analyse: Warum Südafrika nach dem Zuma-Rücktritt ein Sanierungsfall ist

Noch ist aber vieles unklar. „Südafrika braucht einen massiven Reformschub“, sagt Nazmeera Moola, Währungsexpertin bei Investec Asset Management in Kapstadt. Magda Wierzycka, Chefin der Sygnia Group und eine Aktivistin im Kampf gegen die Korruption am Kap, stimmt zu: „Jacob Zuma und sein ANC haben in den letzten Jahren viel zerstört. Entsprechend viel gibt es zu reparieren.“ Ob ohne Zuma alles besser wird, ist nicht klar. Offen ist etwa die Frage, ob die korruptionsanfällige Regierungspartei ANC zum Wandel bereit ist. „Die Positionen des ANC zu Marktwirtschaft oder Eigentumsfragen sind so nebulös und widersprüchlich wie immer“, klagt Tim Cohen, Chefredakteur des „Business Day“. Zumas Rücktritt ändere daran wenig. Der ANC sei tief zerstritten.