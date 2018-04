Analyse: Was man aus dem Handelsstreit zwischen USA und Japan lernen kann

Zwar einigten sich beide Seiten, in einem neuen Rahmen über „freien, fairen und gegenseitig nutzbringenden Handel“ zu sprechen. Dies ist die kodierte Formulierung Trumps, unter der er Länder mit hohem Bilanzüberschuss im US-Handel wie Japan, Deutschland, Südkorea und China zu Zugeständnissen zugunsten Amerikas zwingen will. In Japans Fall lag das Plus 2017 bei 68 Milliarden US-Dollar. Doch bereits über die Stoßrichtung der Gespräche konnten beide Seiten sich nicht wirklich annähern.