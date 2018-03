Analyse zur Türkei: Erdogan stärkt seine Macht und entgleitet dem Westen

Andersherum ausgedrückt: Erdogan entgleitet dem Westen. Ganz im Gegenteil legt der türkische Präsident nun selbst den Hebel an. Das sieht man auch am heutigen Dienstag. So sind nach einem neuen UN-Bericht Hunderttausende Menschen in der Türkei Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden. Der mehrfach verlängerte Ausnahmezustand dürfe zudem kein Vorwand für weitere Menschenrechtsverletzungen sein, kritisierte das UN-Menschenrechtsbüro.