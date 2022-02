Anders Aslund „Putins Politik ist ökonomisch nicht rational“

Wirtschaftswachstum war ihm nicht wichtig?

Nein, Russland hatte zwischen 2014 und 2020 kein Wirtschaftswachstum. Die real verfügbaren Einkommen sind in der Zeit um elf Prozent zurückgegangen. Im Juli 2021 hat er ein Wirtschaftsprogramm bis 2030 veröffentlicht, das über zehn Jahre lang kein Wirtschaftswachstum vorsieht und keine Verbesserung des Lebensstandards. Es ist nicht explizit ausbuchstabiert, aber letztendlich kann man es nur so interpretieren.



Hat Putin wirtschaftliche Motive, sich die Ukraine einzuverleiben?

Putin will sich die Rüstungsbranche zurückholen. Vor ein paar Jahren hat mir ein Berater des ukrainischen Verteidigungsministers gesagt, dass die Ukraine keinen eigenen Militärkomplex habe, sondern Teil des russischen Militärkomplexes sei. Die Ukraine stellt vor allem Teile her, die in Russland zusammengebaut werden. Vor 2014 kamen alle russischen Helikoptermotoren aus der Ukraine. Die Raketen, die Astronauten zur internationalen Raumfahrtstation bringen, werden in Dnipropetrowsk produziert. In Charkiv werden Teile für das Luftabwehrsystem S 300 und S 400 produziert, in Kiew Antonov Militärtransporter, die größten Transportflugzeuge in der Welt.