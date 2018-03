Andrej Kiska: Slowakischer Präsident fordert stärkeren Regierungsumbau

BratislavaDer slowakische Präsident Andrej Kiska hat in der Regierungskrise nach dem Mord an einem Journalisten den Kabinettsvorschlag des designierten Ministerpräsidenten Peter Pellegrini abgelehnt. Pellegrini müsse die Bevölkerung stärker davon überzeugen, dass er den politischen Wandel bringe, der erwartet werde, sagte Kiska am Dienstag.