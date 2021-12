Angriff auf das Kapitol: Trumps Antrag auf Unterlagen-Zurückhaltung erneut abgewiesen

Biden hatte zuvor entschieden, dass die Unterlagen, die der Exekutive gehören, nicht unter das Exekutivprivileg fallen sollten und dass ihre Übergabe an den Kongress im besten Interesse der Nation sei. „Wir stimmen darin überein, dass ein einzigartiger gesetzgeberischer Bedarf an diesen Dokumenten besteht und dass sie für die Untersuchung des Ausschusses über einen Angriff auf die Legislative und ihre verfassungsmäßige Rolle bei der friedlichen Übertragung von Macht direkt relevant sind“, so das Gericht. Trump hat nun 14 Tage Zeit, einen Eilantrag beim Obersten Gerichtshof einzureichen, um das Urteil anzufechten.