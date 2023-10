Angriff auf Israel „Gewaltige Rache“ – Israel bombardiert Gaza wie nie

Israel hat am Dienstag Ziele im Gazastreifen mit einer Vehemenz wie noch nie in dem seit 75 Jahren andauernden Konflikt bombardiert. Dabei wurden in Gaza-Stadt ganze Viertel in Schutt und Asche gelegt. Die Angriffe erfolgten trotz der Drohung der radikalislamischen Hamas mit der Erschießung von Geiseln, sollte es auf palästinensischer Seite zu zivilen Opfern kommen. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben das Grenzgebiet zum Gazastreifen mittlerweile wieder unter seine Kontrolle gebracht. In die Abschnitte, in denen Hamas-Kämpfer durchgebrochen seien, würden Minen gelegt, teilte Militärsprecher Daniel Hagari mit.