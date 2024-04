Angriff auf Israel „Sanktionen werden Iran nicht in die Knie zwingen“

Nach dem Angriff wurden Forderungen nach schärferen Sanktionen gegen Iran lauter. Unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz sprach sich dafür aus. Was halten Sie davon?

Die Frage ist doch, welche substanzielle Politik hinter dieser Forderung stehen soll. Sanktionen werden Iran nicht in die Knie zwingen, zumal nicht in der aktuellen Situation. Zwar lassen sich die Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft vor rund einem Jahrzehnt, die zum Abschluss der Nuklearverhandlungen mit dem Iran-Deal von 2015 beigetragen haben, durchaus als Erfolg werden. Doch sah sich Iran damals einer breiten internationalen Koalition gegenüber, zu der nicht nur Europa und die USA, sondern auch China und Russland gehörten. Jetzt leben wir in einer anderen Welt, in der Russland selbst mit scharfen Sanktionen belegt ist und China eine Reihe von technologischen Beschränkungen seitens der USA unterliegt. Diese Länder arbeiten nunmehr dabei zusammen, wie sie am besten westliche Sanktionen umgehen können. Iran ist international also deutlich weniger isoliert, als es hierzulande oftmals scheint.