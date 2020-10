Angriff: Drei Personen in Gewahrsam nach Messerattentat von Nizza

Er hatte am Donnerstag in Nizza in einer Kirche eine Frau enthauptet und zwei weitere Menschen getötet. Die französische Regierung geht von einem islamistischen Motiv aus. Nach Angaben der Terrorermittler handelt es sich um einen 1999 geborenen Tunesier, der am 20. September mit seiner Ankunft auf der italienischen Insel Lampedusa nach Europa gelangt war.