Angriff von Regierungstruppen Türkei meldet fünf getötete Soldaten in Syrien

Fünf türkische Soldaten sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara bei einem Angriff syrischer Regierungstruppen im Nordwesten Syriens getötet worden. Zudem sei ein ziviler Mitarbeiter des Militärs bei dem Beschuss in der Provinz Idlib ums Leben gekommen, teilte das Ministerium am Montag mit. Sieben Soldaten wurden demnach verletzt.