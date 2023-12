Angriffe auf Frachter im Roten Meer „So eine Unterbrechung der Lieferwege treibt die Inflation“

Welche Auswirkungen hat das wiederum auf die Inflation?

Das ist die große Frage. Wir haben gesehen, welche Auswirkungen die Suezkanal-Blockade durch die „Ever Given“ hatte. Das wird in der Literatur als ein Element der weiterreichenden Lieferkettenstörungen gesehen. Und die wurden am Ende als preistreibend für die Konsumenten und Konsumentinnen gesehen. In welchem Ausmaß es jetzt die Inflation anheben würde, ist schwierig zu sagen. Eindeutig ist: So eine Unterbrechung der Lieferwege führt zu höheren Transportkosten und treibt die Inflation. Hinzukommt, dass es Segmente betrifft, die als inflationsbremsend galten – also Schuhe, Kleidung oder auch Elektronik.