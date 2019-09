Angriffe auf Ölindustrie: Modernes Militär bleibt machtlos – warum Saudi-Arabien sich nur schwer verteidigen kann

Nach Angaben saudischer Offizieller vom vergangenen Mittwoch kamen die beim Schlag gegen die Ölanlagen eingesetzten Marschflugkörper und bewaffneten Drohnen aber aus nördlicher Richtung, wo der Iran liegt. Seth Jones vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington glaubt, dass „fast kein Staat“ in der Lage gewesen wäre, einen solchen unkonventionellen Angriff voll abzuwenden.