Angriffe mit „Ransomware“ Biden drängt Putin zu Maßnahmen gegen Hacker in Russland

Über die Hacker-Angriffe will US-Präsident Biden laut seiner Sprecherin auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Sie wird am Donnerstag in Washington erwartet. Es ist ihr erster Besuch dort seit der Amtsübernahme Bidens.



Mehr zum Thema: Analysen von Sicherheitsexperten zeigen, dass deutsche Firmen von der jüngsten schweren Cyberattacke gegen das IT-Unternehmen Kaseya kaum betroffen sind. Warum das trotzdem kein Grund zur Entwarnung ist.