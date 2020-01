Angriffspläne: USA denken im Konflikt mit dem Iran über Präventivschlag nach

Die US-Regierung rechnet in ihrem jüngsten Konflikt mit dem Iran mit neuen Angriffen und hält sich die Möglichkeit für Präventivschläge offen. Nach den Ausschreitungen vor der US-Botschaft in Bagdad und einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag, es gebe Hinweise darauf, dass iranische Kräfte oder ihre Verbündeten neue Attacken planten. In einem solchen Fall würden die USA reagieren.