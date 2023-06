In aller Regel bezieht zwar auch der deutsche Mittelstand inzwischen Bauteile aus mehreren Quellen. Ein Drittel der Befragten kaufen Elektronik auch in den USA ein, 29 Prozent auch in Japan, 23 Prozent auch in Südkorea. Rund zwei Drittel der Mittelständler hat laut der Umfrage auch Elektroniklieferanten in Europa. Doch die Berater warnen, dass die Bezugsquelle Europa nur eingeschränkt Schutz vor möglichen Lieferproblemen bietet, die nach einem chinesischen Angriff auf oder Einmarsch in Taiwan durch den Ausfall von Fabriken oder als Folge von Sanktionen drohen könnten.



Denn auch europäische Hersteller elektronischer Steuerungen oder Komponenten bezögen ihre Vorprodukte vielfach aus China oder Taiwan, so die Autoren der Umfrage. Daher sei auch ein Ausfall europäischer Zulieferer als eine Art Kettenreaktion nach einer Verschärfung des Taiwankonfliktes denkbar.