Donald Trump will Milliardenzölle gegen China verhängen

Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik verschärft. Er folgt damit seiner "America First"-Doktrin. Kritiker werfen ihm eine zu protektionistische Haltung vor. Erst kürzlich hatte Trump ungeachtet scharfer Kritik im In- und Ausland Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängt und damit unter anderem in Europa Sorgen vor einem internationalen Handelskrieg ausgelöst. Die Berichte über bevorstehende Zölle auf chinesische Waren befeuerten diese Bedenken am Mittwoch zusätzlich und belasteten die Aktienmärkte in Asien. Sollte Trump die Zölle tatsächlich verhängen, werde China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, sagte Handelsexperte Derek Scissors von der unternehmernahen Denkfabrik American Enterprise Institute.