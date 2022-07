Angst vor Inflation, Viren, Kriegen „Viele Superreiche sind total verunsichert“

WirtschaftsWoche: Wie sind Sie zum Thema Superreiche gekommen?

Thomas Druyen: Durch Zufall. Ich habe Anfang der 2000er-Jahre an der Uni Münster Studien und Interviews zum Thema erfolgreiches Altern gemacht. Da bin ich mit vielen Reichen in Kontakt gekommen. Das Reichen-Bild, das da entstand, war ein durchaus anderes als ich es in der Soziologie bis dahin wahrgenommen hatte. In diesem universitären Milieu wurden Reiche eher abschätzig betrachtet.