Anhaltende Proteste: Konfliktparteien in Nicaragua vereinbaren neuen Friedensdialog

ManaguaDie Regierung Nicaraguas hat sich bereiterklärt, erneut einen Friedensdialog mit der zivilen Opposition aus Studenten, Unternehmen und Organisationen einzugehen. Präsident Daniel Ortega habe zugestimmt, am Freitag an den Verhandlungstisch zurückzukehren, teilte die Bischofskonferenz des lateinamerikanischen Landes am Mittwoch (Ortszeit) mit.