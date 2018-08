Anhebung des Eintrittsalters: Putin schlägt mildere Rentenreform vor

MoskauRusslands Präsident Wladimir Putin geht bei der umstrittenen Rentenreform auf die Kritiker zu. So solle das Renteneintrittsalter für Frauen nicht so stark angehoben werden wie zunächst geplant, sagte Putin am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Auch weitere Änderungen seien geplant. Grundsätzlich sei aber wegen des demographischen Wandels eine Rentenreform unumgänglich.