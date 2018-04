Anhörung am Montag: Trumps Anwalt muss vor Gericht aussagen

WashingtonDer persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump muss kommende Woche vor Gericht aussagen. Michael Cohen solle im Zusammenhang mit einer jüngsten FBI-Razzia in seinem New Yorker Haus und seinem Büro Fragen über seine Anwaltskanzlei beantworten, ordnete ein Bundesrichter am Freitag an. Die Anhörung mit Cohen wurde für Montag angesetzt.