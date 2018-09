Anhörung vor US-Senat Die Republikaner geraten wegen Kavanaugh mächtig unter Druck

Für seine Unterstützer ist der aggressive Auftritt ein Hoffnungsschimmer. In der Bevölkerung war der Richter nie der beliebteste Kandidat, doch zahlreiche Gruppen sprachen sich früh für seine Nominierung aus. Auch die amerikanische Unternehmercommunity unterstützte ihn. Kavanaugh sei „der richtige für den Job“, urteilte die Chamber of Commerce, eine der einflussreichsten Interessenvertretungen der USA.

Für die Wirtschaft wäre der Kandidat ein Glücksfall. Als Richter an einem Bundesgericht in Washington, D.C., hatte Kavanaugh immer wieder im Interesse der Wirtschaft geurteilt. In prominenten Entscheidungen stellte er die Existenz mehrerer staatlicher Regulierungsbehörden in Frage – etwa die der Consumer Financial Protection Bureau, eine Agentur, die Finanzmarktprodukte überprüft. Er sprach sich gegen Umweltschutzverordnungen aus, die Grenzwerte für klimaschädliche Emissionen durch die Regierung festschrieben. Auch Netzneutralität lehnt er ab.