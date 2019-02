 Ankara: Türkei und Griechenland wollen Beziehung ausbauen

IstanbulDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras haben nach einem Treffen in Ankara den Ausbau ihrer bislang oft krisenhaften Beziehungen in Aussicht gestellt. „Auch wenn in unseren bilateralen Beziehungen zeitweise unerwünschte Situationen [... ] auftreten, so haben wir Möglichkeiten gefunden, sie schnell wiedergutzumachen“, sagte Erdogan bei einer abendlichen Pressekonferenz.