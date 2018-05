Anklage: Südkoreas Ex-Präsident Lee weist Korruptionsvorwürfe zurück

SeoulZwei Monate nach seiner Verhaftung hat der frühere südkoreanische Präsident Lee Myung Bak zum Auftakt seines Korruptionsprozesses sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Die Anklage gegen ihn sei weit hergeholt, sagte Lee am Mittwoch laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap vor dem zentralen Bezirksgericht in Seoul. Teile der Anklagepunkt bezeichnete der 76-jährige konservative Politiker demnach als „Beleidigung“. Die Staatsanwaltschaft hatte im April gegen Lee Anklage in 16 Punkten erhoben.