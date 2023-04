Anklage Trump-Anhänger demonstrieren vor Gerichtsgebäude in New York

04. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Trump-Anhänger in Manhattan. Bild: Bild: dpa

Kurz vor Verlesung einer historischen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York haben dessen Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Dutzende Unterstützer des Republikaners versammelten sich am Dienstag in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes in Manhattan.