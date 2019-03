 Ankündigung: Deutschland will für Ende von Chemiewaffen-Einsätzen stark machen

BerlinDeutschland will sich im UN-Sicherheitsrat für das Ende aller Chemiewaffen-Einsätze stark machen. Das Auswärtige Amt kündigte am Samstag einen entsprechenden Vorstoß für die kommende Woche an. Dabei wurde insbesondere Syrien angesprochen. „Das Assad-Regime muss endlich sein komplettes Chemiewaffen-Programm offenlegen und unter internationaler Aufsicht vernichten“, erklärte das Ministerium.