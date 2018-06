Ankündigung erwartet: USA steht vor Rückzug aus UN-Menschenrechtsrat

Sie verwies dabei auf eine von den USA empfundene Voreingenommenheit des Menschenrechtsrats gegenüber Israel. Erst am Montag hatte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, die US-Regierung wegen der Trennung von illegal Eingewanderten und ihren Kindern an der Grenze zu Mexiko scharf kritisiert. Said äußerte sich zu Beginn einer Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf.