Anleihen aus Osteuropa Rumänien: Rendite statt Folklore

Jahrzehntelang schwärmte Fondsmanager Roman Kostal von Rumänien, weil er dort als Kind in der Natur unvergessliche Momente erlebt hatte. Der gebürtige Tscheche war mit Familie und Freunden in wildromantischer Natur an der Donau und am Schwarzen Meer unterwegs. Er wandelte in den Karpaten in Transsylvanien auf den Spuren des Grafen Dracula und war auch mal in einem Pferdewagen dort unterwegs. Heute blickt Kostal mit anderen Augen auf das Land: Er sieht dort erfreuliche Renditen und gute wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen. Die schätzt der Manager, der seit vielen Jahren in Frankfurt lebt und mitverantwortlich ist für Rentenfonds des Anbieters TBF Global Asset Management, inzwischen besonders.