Annäherung: China und USA melden Fortschritte bei Lösung von Handelsstreit

Das chinesische Handelsministerium erklärte am Samstag, man habe in einigen Bereichen die technischen Beratungen im Grundsatz abgeschlossen. China und die USA hätten vereinbart, sich genau mit den Bedenken der jeweils anderen Seite zu befassen. Lighthizers Büro teilte am Freitag mit, man sei in dem Gespräch auf Regierungsebene in spezifischen Fragen vorangekommen. Details wurden nicht genannt.