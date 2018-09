Annäherung Süd- und Nordkorea öffnen Verbindungsbüro an gemeinsamer Grenze

Laut Vereinigungsministerium sollen die beiden Seiten in der Einrichtung Nachrichten aus den jeweiligen Hauptstädten austauschen und Austauschprogramme für Zivilisten organisieren. Unter der Woche will Seoul bis zu 20 südkoreanische Mitarbeiter in Kaesong beschäftigen. Auch am Wochenende soll es mit weniger Personal besetzt sein.