Annäherung Süd- und Nordkorea prüfen Eisenbahnstrecken über die stark befestigte Grenze

SeoulSüd- und Nordkorea unternehmen einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung ihrer Eisenbahnverbindungen über die stark befestigte Grenze. Am Freitag werde ein Zug aus Südkorea mit Experten und Regierungsbeamten an Bord nach Nordkorea fahren, die dort in den nächsten etwa drei Wochen zusammen mit nordkoreanischen Fachleuten die Streckenbedingungen prüfen sollen, teilte das Vereinigungsministerium am Mittwoch mit.