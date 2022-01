Annalena Baerbock trifft Sergej Lawrow Ihn schickt Putin, um Gesprächspartner zu demütigen

Es gibt viele Gründe, warum Annalena Baerbocks Reise nach Russland am Dienstag alles andere als ein Spaziergang werden dürfte. Seit Wochen nimmt Moskau den Westen verbal in die Zange. Auch die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind so eisig wie schon lange nicht mehr. Erst wenige Wochen ist es her, dass ein Gericht in Berlin den Kreml des Staatsterrorismus beschuldigt hat, nachdem ein russischer Staatsbürger in Berlin einen ehemaligen tschetschenischen Kämpfer umgebracht hatte. Ein weiterer Grund ist Baerbocks Gastgeber und Russlands Außenminister Sergej Lawrow.