Anne Hidalgo Bürgermeisterin von Paris will bei Präsidentenwahl antreten

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, will bei der französischen Präsidentenwahl im kommenden Jahr für die Sozialisten antreten. Im Wissen um den Ernst dieser Zeit habe sie sich für die Kandidatur entschieden, sagte die 62-Jährige am Sonntag in Rouen in der Normandie. Hidalgo ist seit 2014 Bürgermeisterin der Hauptstadt und die erste Frau in diesem Amt. In Umfragen für die erste Runde der Wahl im April 2022 kommt sie auf etwa acht Prozent.