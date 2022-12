Anschläge Briefbombenserie in Spanien: Ukraine-Konflikt das Motiv?

01. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Polizisten und Feuerwehrleute stehen vor der US-Botschaft in Madrid, wo eine Briefbombe einging. Bild: Bild: dpa

Eine Briefbombenserie, die möglicherweise mit dem Konflikt in der Ukraine in Zusammenhang steht, hat Spanien in Alarm versetzt. Insgesamt sechs Sendungen mit Sprengstoff wurden bisher in den vergangenen Tagen unter anderem an die Botschaften der Ukraine und der USA in Madrid sowie an Ministerpräsident Pedro Sánchez geschickt, wie das Innenministerium und die Nationalpolizei mitteilten. Lediglich bei der Öffnung der Briefbombe in der Botschaft der Ukraine wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt.