Anschlag auf Ex-Spion Skripal: Einsatz von Nervengift „Nowitschok“ zerstört das russisch-britische Verhältnis vollends

Das Schema der gegenseitigen Verdächtigungen und Zurückweisungen ist inzwischen fast typisch für den Dialog zwischen Themse und Moskwa. Auch Wladimir Putin, in der Tonart zurückhaltender als Sacharowa, aber in der Sache ebenso bestimmt, schob die Schuld wieder an London zurück: „Klärt das erst mal bei Euch zu Hause, und dann werden wir das mit Euch besprechen“, sagte er der BBC, als er nach der Beteiligung Russlands an der Vergiftung Skripals gefragt wurde.