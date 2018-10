Anschlag auf Militärparade Iran feuert Raketen auf Syrien

Bei dem Anschlag auf eine Militärparade in Ahwas waren am 22. September 25 Menschen getötet worden, darunter zwölf Mitglieder der Revolutionsgarden. Die Regierung in Teheran hat dem Erzrivalen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) vorgeworfen, die verantwortlichen Extremisten zu unterstützen.