Anschlag in Großbritannien: Vergiftetem Ex-Spion Skripal geht es besser

LondonDem in England vergifteten russischen Ex-Spion Sergej Skripal geht es besser. Er sei nicht mehr in einem kritischen Zustand, vermeldete das Krankenhaus in Salisbury, in dem der 66-Jährige seit rund einem Monat behandelt wird am Freitagnachmittag. Er mache „rasche Fortschritte“, sei bei Bewusstsein und spreche.