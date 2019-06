Anschlagspläne: Venezuelas Regierung will Attentatspläne gegen Maduro vereitelt haben

CaracasDie venezolanische Regierung will Anschlagspläne gegen Präsident Nicolás Maduro und eine Reihe weiterer hochrangiger Funktionäre vereitelt haben. In koordinierten Kommandoaktionen hätten der sozialistische Staatschef, seine Ehefrau Cilia Flores und der Präsident der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, getötet werden sollen, sagte Informationsminister Jorge Rodríguez am Mittwoch.