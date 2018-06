Anti-Betrugsbehörde: EU prangert Zweckentfremdung von Geldern an

BrüsselZweckentfremdete EU-Gelder in Millionenhöhe in Deutschland: Ein Fall aus Sachsen-Anhalt war für die europäische Anti-Betrugsbehörde Olaf im vergangenen Jahr eines der wichtigsten abgeschlossenen Verfahren. „Ab und zu passiert auch in Deutschland etwas“, sagte der amtierende Olaf-Generaldirektor Nicholas Ilett der Deutschen Presse-Agentur zur Vorstellung des Jahresberichts der Behörde am Mittwoch. „Das ist zu erwarten, denn es geht um erhebliche Summen.“