Anti-Establishment-Partei: Fünf-Sterne-Bewegung will Regierungsbildung in Italien voranbringen

RomDie bei der Italien-Wahl siegreiche Fünf-Sterne-Bewegung will mit wirtschaftspolitischen Vorschlägen an die anderen Parteien den Weg für eine Regierungsbildung bereiten. Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio sagte der Zeitung „Corriere della Sera“ vom Freitag, die Vorschläge könnten in den mehrjährigen Wirtschaftsplan der scheidenden Regierung eingearbeitet werden, der bis zum 10. April vorliegen muss. „Wir wollen, dass es schnell geht“, sagte er: „Wenn die anderen Parteien weitere Maßnahmen präsentieren wollen, die den Menschen helfen, sind wir bereit, darüber zu diskutieren.“ Die Anti-Establishment-Partei Fünf Sterne hatte in der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft zwar die meisten Stimmen gewonnen, aber keine absolute Mehrheit.