Anti-Spionage-Gesetz: US-Handelsministerin warnt: China könnte „uninvestierbar“ werden

US-Handelsministerin Gina Raimondo hat Chinas Führung angesichts zunehmender Klagen amerikanischer Unternehmen über ein ungünstiges Geschäftsklima in der Volksrepublik zu raschem Handeln aufgerufen. Vor ihrer China-Reise hätten Konzernchefs ihr gesagt, dass Pekings Ausweitung eines Anti-Spionage-Gesetzes in diesem Jahr sie verstärkt unter Druck setze, berichtete Raimondo am Mittwoch vor Reportern bei einem Besuch eines Kooperationsunternehmens von Boeing in Pudong, einem Bezirk von Shanghai.