In dem Land mit der höchsten Zahl von jüdischen Einwohnern in Europa sorgt das für Empörung, Zehntausende demonstrierten am Wochenende gegen Antisemitismus. Zugleich aber ist der Islam die zweitwichtigste Religion nach dem Katholizismus und Frankreich auch das Land mit den meisten Muslimen in Europa. Dazu zählen insbesondere auch Einwohner mit Wurzeln in muslimischen Ländern, die das Schicksal der Palästinenser oft besonders berührt. Wie in Deutschland gab es etliche, meist gewaltfreie propalästinensische Kundgebungen. Auch vor diesem Hintergrund balanciert die Regierung in Paris ihren Kurs angesichts des Gaza-Kriegs besonders vorsichtig aus.