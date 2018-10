Antonio Costa Portugals Ministerpräsident baut sein Regierungskabinett um

Auch der Chefposten im Verteidigungsministerium wird neu besetzt. Joao Gomes Cravhinho, der derzeitige EU-Botschafter in Brasilien, wird dort Jose Azeredo Lopes ablösen, der am Freitag nach einem Skandal um einen Waffendiebstahl zurückgetreten war. Die neuen Minister sollen am Montag vereidigt werden.